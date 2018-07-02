Mülteci politikası, Almanya’da istifa getirdi.

Hristiyan Sosyal Birlik’in (CSU) Seehofer’in istifa haberini doğruladı. Parti yönetim kurulu toplantısında kararını açıklayan Seehofer’i ikna etme çalışması devam ettiği belirtildi. Toplantı sonucunda bir açıklama yapılacağı ifade edildi.

BERLİN-Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, mülteci konusunda Almanya Başbakanı Angela Merkel ile anlaşmazlık yüzünden istifa ettiğini duyurdu.

BERLİN-Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, mülteci konusunda Almanya Başbakanı Angela Merkel ile anlaşmazlık yüzünden istifa ettiğini duyurdu.Hristiyan Sosyal Birlik’in (CSU) Seehofer’in istifa haberini doğruladı. Parti yönetim kurulu...

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