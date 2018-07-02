POLİTİKA:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 03:11

Mülteci politikası, Almanya’da istifa getirdi.

BERLİN-Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, mülteci konusunda Almanya Başbakanı Angela Merkel ile anlaşmazlık yüzünden istifa ettiğini duyurdu.Hristiyan Sosyal Birlik’in (CSU) Seehofer’in istifa haberini doğruladı. Parti yönetim kurulu...

Mülteci politikası, Almanya'da istifa getirdi.
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BERLİN-Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, mülteci konusunda Almanya Başbakanı Angela Merkel ile anlaşmazlık yüzünden istifa ettiğini duyurdu.

Hristiyan Sosyal Birlik’in (CSU) Seehofer’in istifa haberini doğruladı. Parti yönetim kurulu toplantısında kararını açıklayan Seehofer’i ikna etme çalışması devam ettiği belirtildi. Toplantı sonucunda bir açıklama yapılacağı ifade edildi.
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