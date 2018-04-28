POLİTİKA:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 16:46

Musa Yüksel, AK Parti’den milletvekili aday adayı oldu

Samsun İlkadım Belediye Başkan Yardımcılığından istifa eden Musa Yüksel, memleketi Ordu’da milletvekili aday adayı oldu.2014 yılı Nisan ayından bu yana İlkadım Belediye Başkan Yardımcılığı görevini sürdürürken Perşembe günü istifa...

Musa Yüksel, AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
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Samsun İlkadım Belediye Başkan Yardımcılığından istifa eden Musa Yüksel, memleketi Ordu’da milletvekili aday adayı oldu.

2014 yılı Nisan ayından bu yana İlkadım Belediye Başkan Yardımcılığı görevini sürdürürken Perşembe günü istifa eden Musa Yüksel, 24 Haziran erken genel seçimleri öncesi memleketi Ordu’dan AK Parti’den milletvekili aday adayı oldu. Musa Yüksel başvurusunu AK Parti Ordu İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Seçim İşleri Başkanı İbrahim Hekim’e başvuru dosyasını teslim etti.

Musa Yüksel kimdir?

1965 Ordu Perşembe doğumlu olan Musa Yüksel, ilk, orta ve lise tahsilini Fatsa´da tamamladı. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olan Yüksel, Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak göreve başladı. Sekiz yıl öğretmenlik vazifesinin akabinde 2002-2009 yılları arasında TBMM´de danışmanlık görevinde bulundu. 2009-2014 yılları arasında Kocaeli-Körfez’de Belediye Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik ve idarecilik yapan Musa Yüksel, son olarak Samsun İlkadım Belediye Başkan Yardımcısıydı.
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