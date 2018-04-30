MYP Lideri Yılmaz: 'Abdüllatif Şener, Gül'den çok daya iyi bir adaydır'

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Abdüllatif Şener, Gül’den çok daya iyi bir adaydır" dedi.

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, muhalefet partilerinin cumhurbaşkanı adayı arayışlarını değerlendirdi. Milletin ekonomiyi bilen bir cumhurbaşkanına ihtiyacı olduğunu söyleyen Yılmaz, "Abdüllatif Şener, Gül’den çok daha iyi bir adaydır. Bu milletin ekonomiyi bilen bir adama ihtiyacı var. CHP ekonomik konularda yatırımcı ve vatandaşa güven vermediği sürece kimi koyarsa koysun halkın gözünde aynı sonuca mahkum olur" diye konuştu.

Ekonomik anlamda insanların sıkıntıda olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Ülke de ciddi bir kriz var. Vatandaşlarımız ve yatırım yapanlar gırtlağına kadar borç içinde. Türkiye’de sadece sistem üzerinden siyaset yaparak vatandaşı tatmin etme arayışı kimseye yarar sağlamaz. Sistemle ilgili sıkıntılar elbette seçim sonrası masaya yatırılır. Fakat öncelik vatandaşın borç durumu ve içinde bulunduğu ekonomik çıkmazdır" şeklinde konuştu.

Yılmaz, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun hata yapma lüksü olmadığını savunarak, "Kılıçdaroğlu ismini açıklayacağı aday konusunda parti ve ideolojik hesap içerisinde olmayacaktır. Amacı doğrudan seçimleri kazanmak üzerine kurgulamak olacaktır. Bu seçimlerde ise düğümü ekonomi çözecektir. Abdullah Gül ismi yerine Abdüllatif Şener ismi AK Partiden çok daha fazla insanı cezbedecektir. AK Partiye oy verenlerde millette kesin olarak ekonomik durumları ile ilgili endişeleri giderecek adaya yönelecektir. Bence Kılıçdaroğlu bu önemli detayı atlamayacak ve Şener ismini Cumhurbaşkanı adayı olarak milletin önüne çıkaracaktır" ifadelerini kullandı.