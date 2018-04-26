POLİTİKA:
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26 Nisan 2018 Perşembe 11:22

MYP lideri Yılmaz’dan CHP’ye ’Abdullatif Şener’ önerisi

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na cumhurbaşkanı adayı olarak Abdullatif Şener’i önerdi. Yılmaz, "CHP için en ideal aday Abdullatif Şener’dir" dedi.

MYP lideri Yılmaz'dan CHP'ye 'Abdullatif Şener' önerisi
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Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na cumhurbaşkanı adayı olarak Abdullatif Şener’i önerdi. Yılmaz, "CHP için en ideal aday Abdullatif Şener’dir" dedi.

MYP Lideri Yılmaz cumhurbaşkanı adayı arayışında olan CHP’ye sürpriz bir isim önerdi. Yılmaz, CHP için en uygun adayın Abdullatif Şener olduğunu belirterek, "CHP Abdullatif Şener ile iş dünyasına en büyük mesajı vermiş olur. Kılıçdaroğlu’na Abdullatif Şener için çağrıda bulunuyorum. Aday aramanıza gerek yok. Halk CHP içi adayların ekonomiye katkısını her seçimde olduğu gibi bu seçimde de yine sorgulayacak. CHP ideolojik adayları halka ekonomik güven vermiyor. CHP için en büyük eksik taraf budur. Bu açığı ekonomiyi bilen bir adayla kapatırsa kendisinde tahmin etmeyeceği bir oy alabilir" diye konuştu.

Şener’in adaylığı ile CHP’nin iş dünyasına da güçlü bir mesaj vereceğini savunan Yılmaz, "Türk halkı CHP adaylarının ekonomik açıdan yetersizlikleri nedeni ile bir türlü CHP için iktidara şans vermiyor. Bunun en büyük nedeni basiretsiz ekonomi yönetimleri olmuştur. Eğer Türk halkı yarın sabah CHP Cumhurbaşkanı adayını ideolojiden uzak bir isim olarak ekonomiye katkı verecek ve ekonomiyi yönetecek bir isim olarak görürse kesin olarak CHP adayına gereken desteği sunacaktır. Bu konuda herhangi bir şüphe yoktur. Abdullatif Şener Cumhurbaşkanı olarak ekonomik konularda önemli ve üstün başarılar sağlayabilecek ve aynı zamanda ekonomiyi yönetebilecek potansiyele sahip bir isim. CHP bir hata yapmaz ve Abdullatif Şener’i Cumhurbaşkanı adayı yaparsa tartışmasız bir şekilde bu seçimi alır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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