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18 Kasım 2017 Cumartesi 21:37

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür diledi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak, Norveç’teki skandal olaya dair özür diledi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak, Norveç’teki skandal olaya dair özür diledi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Stoltenberg’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bizzat özür dilediği telefon görüşmesi bu akşam gerçekleşti. Stoltenberg, komuta kademesi tarafından gerekli soruşturmanın başlatılmış olduğuna ve hadiseye sebebiyet veren sözleşmeli Norveçli teknisyenin işine derhal son verildiğine dikkati çekti. Stoltenberg, Türkiye’nin NATO için önemli bir müttefik olduğunu vurguladı. Benzer bir hadisenin tekrarlanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağına değinen Stoltenberg, yaşanan skandalın NATO ve Türkiye arasındaki ilişkileri olumsuz etkilememesini ümit ettiğini de belirtti.

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