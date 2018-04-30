POLİTİKA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 22:30

Netanyahu: “İran yalan söylüyor”

İsrail Başbakanı Netanyahu yaptığı açıklamada, İran’ın nükleer çalışmaları yürüttüğünü söyledi.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, İran’ın 2015 yılında, nükleer faaliyetlerinin...

Netanyahu: 'İran yalan söylüyor”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

İsrail Başbakanı Netanyahu yaptığı açıklamada, İran’ın nükleer çalışmaları yürüttüğünü söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, İran’ın 2015 yılında, nükleer faaliyetlerinin askeri boyutunu durdurması hakkında, ABD, Fransa, İngiltere, Rusya, Çin ve Almanya ile yaptığı anlaşmayı çiğneyerek, nükleer faaliyetlerine devam ettiğini söyledi. İran’ın defalarca bu iddiaları reddettiğini hatırlatan Netanyahu, “Bu akşam burada size tek bir şey söyleyeceğim, İran yalan söylüyor” şeklinde konuştu. Daha sonra İran’ın süreçte yaptığı açıklamalara değinen Netanyahu, “İran ilk önce hiçbir zaman nükleer silah programına sahip olmadığını söyledi, öte yandan 100 bin gizli dosya şunu gösterdi ki, İran bunu yaptı. Daha sonra ise yapılan anlaşmaya rağmen İran nükleer konusundaki bilgisini artırmaya yönelik çalışmalarına devam etti. Son olarak ise yapılan anlaşmanın gereği Uluslararası Atom Enerji Kurumuna karşı açık olmadığında da yalan söyledi” ifadelerini kullandı.

Açıklamasını İngilizce olarak gerçekleştiren Netanyahu, İran’ın nükleer programına ait olduğunu iddia ettiği bazı belgeleri basınla paylaştı. İran’ın 2015 yılında yapılan anlaşma sonrası, çalışmalarını gizlemekte azami gayret gösterdiğini söyleyen Netanyahu, “2017 yılında İran, nükleer silahlarla ilgili dosyalarını, Tahran’daki çok gizli bir yere taşıdı” iddialarında bulundu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku