Netanyahu: “İran yalan söylüyor”

İsrail Başbakanı Netanyahu yaptığı açıklamada, İran’ın nükleer çalışmaları yürüttüğünü söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, İran’ın 2015 yılında, nükleer faaliyetlerinin askeri boyutunu durdurması hakkında, ABD, Fransa, İngiltere, Rusya, Çin ve Almanya ile yaptığı anlaşmayı çiğneyerek, nükleer faaliyetlerine devam ettiğini söyledi. İran’ın defalarca bu iddiaları reddettiğini hatırlatan Netanyahu, “Bu akşam burada size tek bir şey söyleyeceğim, İran yalan söylüyor” şeklinde konuştu. Daha sonra İran’ın süreçte yaptığı açıklamalara değinen Netanyahu, “İran ilk önce hiçbir zaman nükleer silah programına sahip olmadığını söyledi, öte yandan 100 bin gizli dosya şunu gösterdi ki, İran bunu yaptı. Daha sonra ise yapılan anlaşmaya rağmen İran nükleer konusundaki bilgisini artırmaya yönelik çalışmalarına devam etti. Son olarak ise yapılan anlaşmanın gereği Uluslararası Atom Enerji Kurumuna karşı açık olmadığında da yalan söyledi” ifadelerini kullandı.

Açıklamasını İngilizce olarak gerçekleştiren Netanyahu, İran’ın nükleer programına ait olduğunu iddia ettiği bazı belgeleri basınla paylaştı. İran’ın 2015 yılında yapılan anlaşma sonrası, çalışmalarını gizlemekte azami gayret gösterdiğini söyleyen Netanyahu, “2017 yılında İran, nükleer silahlarla ilgili dosyalarını, Tahran’daki çok gizli bir yere taşıdı” iddialarında bulundu.