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08 Ekim 2018 Pazartesi 23:47

Netanyahu, Putin’le İran’ı görüşecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran’nın Suriye’deki askeri varlığını görüşeceğini söyledi.

Netanyahu, Putin'le İran'ı görüşecek
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran’nın Suriye’deki askeri varlığını görüşeceğini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, İran’ın Golan Tepeleri’nde yeni bir cephe açma girişimlerine yönelik İsrail’in kararlılıkla karşıt hareket edeceğini belirtti. Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Putin ile İran’ın Suriye’deki varlığına ilişkin görüşeceğini ifade etti. Netanyahu, 2 gün önce yapılan haftalık kabine toplantısında yakın zamanda Putin ile görüşeceğini açıklamıştı.

Gerginliğin ardından ilk görüşme

Geçtiğimiz ay Suriye’nin Lazkiye kentinde Rus Hava Kuvvetlerine ait bir askeri uçak, rejime ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürülmüştü. Rusya, İsrail’e ait F-16 savaş uçaklarının Rus uçağını kalkan olarak kullanarak hava savunma sistemlerinin için çektiğini ileri sürmüştü. İddiaları reddeden İsrail ise, Beşar Esad rejimini suçlamıştı. Bu gerginliğin ardından iki lider arasında gerçekleşecek ilk yüz yüze görüşme olacak.
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