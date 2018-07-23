Netanyahu, Sergey Lavrov ile görüşecek

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ile İsrail’de bir araya gelecek.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ile İsrail’de bir araya gelecek.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Orta Doğu’daki vaziyeti, İsrail - Filistin ilişkilerini ve ikili ilişkileri görüşmek için İsrail’e ziyaret gerçekleştirecek. Henüz tarihi belirlenmeyen toplantı, Netanyahu’nun Kudüs’teki ofisinde yapılacak. Görüşmede Netanyahu, Lavrov ve Gerasimov Suriye’deki durumu da tartışacaklar.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 14 Temmuz’da Rusya’da görüşerek, Rusya’nın Filistin - İsrail arasındaki sorunların çözümü için istişare etmişlerdi. Vladimir Putin ise bölgede gelişen her olaydan Filistinli yetkilileri haberdar ederek, Filistin’in Orta Doğu siyasetine sürekli yardım edeceklerini açıklamıştı.