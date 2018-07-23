POLİTİKA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2018 Pazartesi 16:55

Netanyahu, Sergey Lavrov ile görüşecek

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ile İsrail’de bir araya gelecek.

Netanyahu, Sergey Lavrov ile görüşecek
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ile İsrail’de bir araya gelecek.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Orta Doğu’daki vaziyeti, İsrail - Filistin ilişkilerini ve ikili ilişkileri görüşmek için İsrail’e ziyaret gerçekleştirecek. Henüz tarihi belirlenmeyen toplantı, Netanyahu’nun Kudüs’teki ofisinde yapılacak. Görüşmede Netanyahu, Lavrov ve Gerasimov Suriye’deki durumu da tartışacaklar.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 14 Temmuz’da Rusya’da görüşerek, Rusya’nın Filistin - İsrail arasındaki sorunların çözümü için istişare etmişlerdi. Vladimir Putin ise bölgede gelişen her olaydan Filistinli yetkilileri haberdar ederek, Filistin’in Orta Doğu siyasetine sürekli yardım edeceklerini açıklamıştı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku