Nevşehir Belediye Başkanı Ünver istifa etti

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, düzenlediği basın toplantısında, "24 Haziran Pazar günü yapılacak olan 27. Dönem milletvekilliği seçimlerinde AK Parti milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa ediyorum" dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver 24 Haziran Pazar günü yapılacak olan 27. Dönem milletvekilliği genel seçimlerinde AK Parti’den milletvekili aday adaylık başvurusu yapmak için görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ünver düzenlediği basın toplantısında "24 Haziran 2018’de yapılacak olan 27. Dönem milletvekilliği seçimlerinde aday adayı olmak üzere istifamı vermiş bulunuyorum" dedi. Ünver, “Birçok arkadaşımızın da süreci bizimle yaşadığı gibi 2014 yılının 28 Mart’ın partimizin ve hemşehrilerimizin teveccühü ile ilk defa bu yola çıkmıştık. Rabbim bu yolda insanlara bize hizmet etmeyi nasip eyledi. Aklından ve gönlünden geçen tüm kardeşlerimize nasip etsin inşallah. Sonra insanlarımızın artan teveccühü ile tarihinde ilk defa Nevşehir’de üçüncü dönem belediye başkanlığına seçildim. Biliyorsunuz ilk dönem yüzde 46 oy oranı ile seçilmiştim. İkinci dönemde yüzde 52 ile üçüncü dönemde yüzde 53 oy oranı ile belediye başkanı seçilmiştim. Belediye başkanlığı meşakkatli ancak çok vefalı çok sevap kazanılan bir yer. Onun bana bu fırsatı verdiği için Rabbime hamd ediyorum. 14 yıl 26 günlük belediye başkanlığım sürecinde özellikle meslektaşlarım olarak gazeteci arkadaşlarımızın çok büyük desteğini gördüm. İyi yaptığım her işte beni takdir ettiniz. Partimizin üst düzey yetkilileri ile yaptığımız istişareler neticesinde 24 Haziran 2018’de yapılacak olan 27. Dönem milletvekilliği seçimlerinde aday adayı olmak üzere istifamı vermiş bulunuyorum. Bundan sonraki süreçte de aynı duayı yapıyorum. Seçim günü hep Rabbime dedim ki hayırlı olacaksa, insanlara bu şehre, ülkeye fayda olacaksa bana nasip et aksi takdirde bana nasip etme Allah’ım diye dua ettim. 3 dönemde de aynı duayı yaptım. Şimdi de sizin huzurunuzda aynı duayı yapıyorum. Eğer bu şehir insanlarına faydalı olabileceksem, insanlığa faydalı olabileceksem bana Allah’ım nasip etsin. Aksi takdirde inanın bunu gönülden söylüyorum istemiyorum. Bizim için Belediye başkanlığı dönemi şuan itibarıyla bitti. Dediğim gibi ben de aday adayıyım. Ülkemiz için, milletimiz için hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.