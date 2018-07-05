POLİTİKA:
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05 Temmuz 2018 Perşembe 15:57

Nurettin Canikli Karadağ’da mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Karadağ Savunma Bakanı Predrag Boşkoviç ile ikili görüşme gerçekleştirdi.Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli dün ziyaret ettiği Bosna Hersek’in ardından bugün Karadağ’a geçti. Milli Savunma Bakanı...

Nurettin Canikli Karadağ'da mevkidaşıyla görüştü
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Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Karadağ Savunma Bakanı Predrag Boşkoviç ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli dün ziyaret ettiği Bosna Hersek’in ardından bugün Karadağ’a geçti. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Karadağ Savunma Bakanı Predrag Boşkoviç ile ikili görüşme gerçekleştirdi. İkili görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Balkanlarda istikrarın önemine değinen Nurettin Canikli “Balkanlardaki istikrarın, barışın ve demokrasinin korunması önem arz ediyor” dedi. Karadağ’ın NATO üyeliği hakkında konuşan Canikli “Karadağ’ın NATO üyeliği Balkanlar’da istikrarın devamına büyük katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Boşkoviç ile görüşmelerinin verimli geçtiğine değinen Bakan Canikli, "Savunma ve savunma sanayi alanında iki ülkenin imkân ve kabiliyetlerini karşılıklı olarak birbirlerine aktarılması konusunda mutabakata vardık. Türkiye olarak Karadağ’ın bu konudaki her türlü talebini karşılamaya hazırız” dedi.

Önümüzdeki dönem içerisinde iki ülke arasındaki iş birliğinin somut olarak görülebileceğini belirten Canikli, Karadağ’da Balkanların ve ilerki süreçte Avrupa’nın ihtiyacını karşılayacak askeri üniforma fabrikası açacaklarını duyurdu.
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