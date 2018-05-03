Okul sıralarından Meclis koltuğuna talip oldu

24 Haziran 2018’de gerçekleşecek seçimler için aday adaylık başvuruları sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi Şubat’ın 26’sında doğan Rizeli hemşehrisi 18 yaşındaki lise öğrencisi Ömer Aydın Öztürk’te bu süreçte Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Milletvekilliği aday adaylığı için başvuruda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı gün doğmanın kendisine bir özgüven kattığını dile getiren Milletvekili Aday Adayı Ömer Aydın Öztürk “Bu benim hem karakterime yansıdığını ve Cumhurbaşkanımız ile aynı özellikleri taşıdığımı düşünmeme sebep oldu. Onun arkasından gelen genç nesil olabileceğime inanıp, onun yaptıklarını devam ettirerek, geliştirerek arkasından gelebileceğimi düşünüyorum” dedi.

Çocukluktan beri liderlik ruhuna sahip olduğunu ve 18 yaşını dolduran herkese seçilme hakkının verilmesini ön gören yasanın kendisine bir öncülük yaptığını dile getiren Milletvekili Aday Adayı Ömer Aydın Öztürk “Bana böyle bir hak tanındığı için teşekkür ediyorum. Zaten çocukluğumdan beri hep liderlik ruhuna sahip bir insandım. Her zaman siyasetçi olmak istiyordum ama ne yapacağımı bilmiyordum. Bu tanınan hak bana bir öncülük yaptı ve bende gidip aday adaylığı için başvuruda bulundum. Bunun için hazırı, gençlerin gözü ve kulağı olmak istiyorum, mecliste oturmak için bekliyorum” diye konuştu.

Ailesine aday adayı olacağını söylediğinde ailesinin olumlu karşıladığını ve arkadaşlarının da kendisine destek verdiğini dile getiren Öztürk “Ailem zaten 3 kuşaktan beridir siyasi partimi destekleyen bir aile. Bu yüzden aday adaylığımı çok güzel karşıladılar. Aday adayı olacağımı öğrendiklerimi ve beni her zaman destekleyeceklerini söylediler. Arkadaşlarım da her zaman benimle birlikte, bana destek olup arkamda durabileceklerini söylediler” ifadelerini kullandı.

Seçildikten sonra da eğitime ara vermeden devam edeceğini dile getiren aday adayı Öztürk “Seçilme gibi bir olasılığım olursa eğer bende Ankara’ya yerleşeceğim. Orada okuluma devam edeceğim. Eğitimle ilgili hayallerime orada devam edeceğim. Her hangi bir üniversitenin siyasal bilimler fakültesinde eğitimime devam edeceğim. Bu tamamen hayatımın odak noktası olacak ve bununla devam edeceğim” şeklinde konuştu.

Arkadaşlarının aday adaylığı için başvuru yaptığını ilk duyduğunda çok şaşırdığını dile getiren Ömer Aydın Öztürk’ün arkadaşı Özlem Elif Kanbur ise “Tabi ki hiç beklenmedik bir olay bir telefon alıyorsunuz ‘Ben aday adayı oldum’ diye. İnsan gereği çok şaşırdım, heyecanlandım ama çok güzel bir duygu. Herkes telefon almıyor ‘Ben aday adayı oldum’ diye. Bana bu duyguyu yaşattığı için kendisine teşekkür ediyorum. Kendisi ile 4 yıldır beraberiz. Kendisinin karakteristik olarak cesaretine, lider ruhuna, medeniyetine her şekilde güveniyorum. Başaracağına inanıyorum, okulumuza ve bütün gençlere örnek olacağını da biliyorum. Gittiği bu yolda arkadaşımı sonuna kadar destekliyorum. Umarım kazanır ve bizim de gözümüz kulağımız olur” dedi.