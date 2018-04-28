POLİTİKA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Nisan 2018 Cumartesi 23:41

Oliver Stone: “Washington, DEAŞ ve İsrail Ortadoğu’yu yıktı”

Uluslararası Farj Film Festivali’ne katılmak üzere İran’a gelen yönetmen Oliver Stone, “Washington, DEAŞ ve İsrail Ortadoğu’yu yıktı” dedi.İran’ın başkenti Tahran’da bu yıl 36’ıncısı düzenlenen Uluslararası Farj Film Festivali...

Oliver Stone: 'Washington, DEAŞ ve İsrail Ortadoğu'yu yıktı”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Uluslararası Farj Film Festivali’ne katılmak üzere İran’a gelen yönetmen Oliver Stone, “Washington, DEAŞ ve İsrail Ortadoğu’yu yıktı” dedi.

İran’ın başkenti Tahran’da bu yıl 36’ıncısı düzenlenen Uluslararası Farj Film Festivali katılmak için ilk kez İran’a gelen ABD’li yönetmen Oliver Stone İran medyasına röportaj verdi. Stone, “Washington, DEAŞ ve İsrail Ortadoğu’yu yıktı” ifadelerini kullandı.

5 kez Oscar Ödülü kazanmış yönetmen, “ABD, DEAŞ ve İsrail yan yana çalıştı ve Ortadoğu’yu yıktılar, Amerikalıların bir sonuca varacağını sanmıyorum ve bir sonraki planın trajik olacağını düşünüyorum” diyerek endişelerini dile getirdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku