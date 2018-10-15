(Özel) Dokunulmazlığı kaldırılmak istenen Milletvekili Bayram İHA’ya konuştu

Berlin’de katıldığı gösteri ile aşırı sağcı parti AfD sempatizanlarının düzenlemek istediği yürüyüşü engellediği gerekçesi ile hakkında soruşturma açılan ve kısmen dokunulmazlığı kaldırılan Federal Parlamento Yeşiller Partisi milletvekili Canan Bayram, İHA’ya konuştu. Bu soruşturmayı çok saçma bulduğunu söyleyen Bayram, “Beni endişelendiren bu tür eylemlerin aşırı sağcılara ve onların partisi AfD’ye güç vermesi ve sonucunda kendilerinin haklı olduğunu düşünmeleri” dedi.

Berlin’de katıldığı gösteri ile aşırı sağcı parti AfD sempatizanlarının düzenlemek istediği yürüyüşü engellediği gerekçesi ile hakkında soruşturma açılan ve kısmen dokunulmazlığı kaldırılan Federal Parlamento Yeşiller Partisi milletvekili Canan Bayram, İHA’ya konuştu. Bu soruşturmayı çok saçma bulduğunu söyleyen Bayram, “Beni endişelendiren bu tür eylemlerin aşırı sağcılara ve onların partisi AfD’ye güç vermesi ve sonucunda kendilerinin haklı olduğunu düşünmeleri” dedi.

Almanya Federal Parlamento Yeşiller Partisi milletvekili Canan Bayram, 17 Şubat tarihinde aşırı sağcı parti AfD sempatizanlarının Berlin’de düzenlemek istediği yürüyüşü engellemek için düzenlenen bir protesto etkinliğine katılmıştı. Berlin’de yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı karşı gösteri nedeniyle aşırı sağcıların yürüyüşü iptal olmuştu. Savcılık şimdi toplanma ve gösteri hakkını engellediği iddiasıyla bin 500 kişi arasında yer alan bazı siyasilere soruşturma açmak istemişti. Berlin savcılığı ise meclis başkanlığına gönderdiği bir yazıyla, Yeşiller Partisi Milletvekili Canan Bayram’ın aşırı sağcıların düzenlemek istediği bir gösteriyi engellediği gerekçesiyle dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etmişti. Federal Meclis tarafından bu soruşturma için kısmen dokunulmazlığı kaldırılan Canan, İhlas Haber Ajansına konuştu.

“Ben de hukukçuyum ve şimdiye kadar böyle bir saçmalık duymadım”

Federal Meclis tarafından bu soruşturma için kısmen dokunulmazlığı kaldırılan Canan Bayram, duruma şaşkın. Bu soruşturmayı çok saçma bulduğunu söyleyen Bayram, “Ben de hukukçuyum ve şimdiye kadar böyle bir saçmalık duymadım. Irkçıların yapmak istediği yürüyüşü engellediğimiz gerekçesiyle aleyhimize ihbarda bulunulmuş. Savcılık da buna binaen hakkımda soruşturma açabilmek için birinci dereceden dokunulmazlığımın kaldırılması için meclise başvurdu. Ben de itiraz etmeyeceğim, soruştursunlar. Halbuki bir parlamenter olarak, gözlemci olarak bu karşı gösteriye katılmıştım. Onlar ise bizim gözlemci olarak değil yürüyüşlerini engellemek isteyen gösterici olarak orada bulunduğumuzu iddia ediyor. Sonuçta saçma bir soruşturma. Nihayetinde biz bir suç işlemedik” dedi.

“Bu tür eylemler ırkçıları cesaretlendiriyor”

Birinci dereceden dokunulmazlığının kaldırılmasının çalışmalarını engellemediğini iddia eden Bayram, “Korkulacak bir şey yok. Mecliste çalışmalarıma devam ediyorum, dün gece yine kürsüden konuşmamı yaptım. Ama Berlin’de ilk ez böyle bir şeyin olması düşündürücü. Bunu takip etmemiz gerekiyor. Çünkü ben milletvekiliyim ve aynı zamanda hukukçuyum. Kendimi savunabilirim. Fakat sıradan vatandaş bu gibi davalara maruz kaldığında korkabilir ve ırkçılık karşıtı yürüyüşlere katılmayabilir. Beni endişelendiren bu tür eylemlerin aşırı sağcılara ve onların partisi AfD’ye güç vermesi ve sonucunda kendilerinin haklı olduğunu düşünmeleri. Berlin’de bu güne kadar böyle bir şey olmamış, olmamalıydı da” ifadelerini kullandı.