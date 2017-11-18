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18 Kasım 2017 Cumartesi 15:47

(Özel Haber) Bakan Eroğlu: “Naim Süleymanoğlu spor tarihine ismi altın harflerle kazınacak bir kişidir”

Olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun vefatıyla ilgili konuşan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Milletimizin sevdiği, gerçekten güzel bir insandı. Ben de kendisini çok severdim. Üzüldük, gerçekten spor tarihine ismi altın harflerle kazınacak bir kişidir” dedi.

(Özel Haber) Bakan Eroğlu: 'Naim Süleymanoğlu spor tarihine ismi altın harflerle kazınacak bir kişidir”
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Olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun vefatıyla ilgili konuşan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Milletimizin sevdiği, gerçekten güzel bir insandı. Ben de kendisini çok severdim. Üzüldük, gerçekten spor tarihine ismi altın harflerle kazınacak bir kişidir” dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ve İstanbul Valisi Vasip Şahin olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun vefatıyla ilgili konuştu. İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Ağaçlandırma Etkinliği’ne katılan Bakan Eroğlu ve Vali Şahin, 50 yaşında hayatını kaybeden başarılı sporcunun Türk sporuna önemli katkılar sunduğuna dikkat çekti.

“Spor tarihine ismi altın harflerle kazınacak”

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Allah gani gani rahmet eylesin, çok müthiş bir isim. Gerçekten gurur duyduğumuz bir sporcuydu. Makamı cennet bahçelerinden biri olsun. Gerçekten çok üzüldük bizde ayrıca bütün ailesine sevdiklerine baş sağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Milletimizin sevdiği gerçekten güzel bir insandı. Bende kendisini çok severdim. Üzüldük, gerçekten spor tarihine ismi altın harflerle kazınacak bir kişidir. Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, “Cenab-ı Hak’tan rahmet Diliyorum Naim Süleymanoğlu’na. Çok büyük başarılar elde ettiği dönemde ülkemizde milli bir özgüven oluşmasına vesile olmuştur. Allah’tan rahmet, baş sağlığı diliyorum” dedi.

Öte yandan, Süleymanoğlu, karaciğer yetmezliği sebebiyle donör beklerken bir arkadaşı organ bağışında bulunmak üzere gönüllü olmuş ve ameliyat edilmişti. Süleymanoğlu bugün tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

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