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28 Nisan 2018 Cumartesi 16:29

(Özel Haber) Milletvekili aday adayı olan Roman vatandaş, davul zurnayla oy istedi

Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi’nde oturan 27 yaşındaki Roman vatandaş İbrahim Yasin Kırıcı, AK Parti İstanbul Milletvekilliği için aday adaylığı başvurusunda bulundu. Mahalleliyle birlikte, davul zurna eşliğinde sokak sokak dolaşan Kırıcı, vatandaşlardan destek istedi.

(Özel Haber) Milletvekili aday adayı olan Roman vatandaş, davul zurnayla oy istedi
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Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi’nde oturan 27 yaşındaki Roman vatandaş İbrahim Yasin Kırıcı, AK Parti İstanbul Milletvekilliği için aday adaylığı başvurusunda bulundu. Mahalleliyle birlikte, davul zurna eşliğinde sokak sokak dolaşan Kırıcı, vatandaşlardan destek istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da doğup büyüdüğü mahallelerden olan Kulaksız Kaptanpaşa Mahallesi’nde oturan 27 yaşındaki Roman vatandaş İbrahim Yasin Kırıcı, AK Parti İstanbul Milletvekilliği için aday adaylığı başvurusunda bulundu. Geçtiğimiz gün başvurusunu gerçekleştiren Kırıcı, mahalleliyle birlikte, davul ve zurna eşliğinde sokak sokak dolaşarak, vatandaşlardan destek istedi.

“Roman milletvekili olarak meclise girmek istiyorum”

AK Parti’nin ilk Roman milletvekili olmak istediğini söyleyen İbrahim Yasin Kırıcı, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yürümüş olduğu sokaklardan, kendisinin doğup büyümüş olduğu, ’kontra’ diye bilinen Roman mahallesinden, Cumhurbaşkanımızın bize açmış olduğu bu yolda kendisini her zaman destekledik. Onun da her zaman bizi desteklediğini biliyoruz. Onun yürümüş olduğu yolda inşallah biz de kontradan yola çıktık. Artık, bundan sonra durmak yok, yola devam. Biz; tek bayrak, tek vatan, tek millet ve tek devlet anlayışını Cumhurbaşkanımızdan benimsedik. Bütün milletin de desteğini arkamıza alarak inşallah Roman bir milletvekili olarak meclise girmek istiyoruz” diye konuştu.

“Sonuna kadar arkasındayız”

Adaylarını sonuna kadar desteklediğini belirten Halil Mutlu isimli Roman vatandaş ise, “Kendisine, bizleri temsil ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Arkasındayız. Her türlü desteği bizlerden göreceğine emin olsun. Sonuna kadar varız” dedi.
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