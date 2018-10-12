Papa Francis, Washington Kardinali Wuerl’in istifasını kabul etti

Papa Francis, taciz skandalına karışan 78 yaşındaki Washington Kardinali Donald Wuerl’in Katolik kiliselerinin pek çoğunun desteğini kaybetmesinin ardından verdiği istifasını kabul etti.

Papa Francis, iki büyük cinsel taciz skandalına karışması ve Katolik kiliselerinin pek çoğunun desteğini kaybetmesi üzerine istifasını sunan 78 yaşındaki Washington Kardinali Donald Wuerl’in istifasını kabul ettiğini duyurdu. Vatikan’dan yapılan açıklamada, Papa Francis’in Wuerl’in istifasını kabul ettiği ancak yerine yeni bir isim atamadığı belirtildi. Açıklamada, yeni bir başpiskopos atanana kadar oluşturulacak geçici görev pozisyonuna henüz açıklanmayan bir ismin vekalet edeceği aktarıldı.

Washington Kardinali Donald Wuerl ise yaptığı açıklamada, Papa’nın başpiskoposluk görevi için en uygun adayı seçeceğine inandığını belirterek, “Yargılamada yaşananlar ve geçmişteki hatalardan dolayı özür dilerim” ifadelerini kullandı.

Ağustos ayında Pennsylvania eyaletinde yapılan bir soruşturmada, 300’den fazla Katolik din adamının en az bin çocuğa cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıkmıştı. Kardinal Donald Wuerl’in adı da yaşanan skandala karışmıştı.