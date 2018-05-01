POLİTİKA:
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01 Mayıs 2018 Salı 22:17

Paşinyan başbakan seçilemedi

Ermenistan muhalif lideri Nikol Paşinyan, Ermenistan Parlamentosu’nda yapılan oylamada başbakan seçilemedi.Ermenistan’da Serj Sarkisyan’ın istifası ile sonuçlanan protestolara liderlik eden Nikol Paşinyan, Ermenistan Parlamentosu’nda yapılan...

Paşinyan başbakan seçilemedi
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Ermenistan muhalif lideri Nikol Paşinyan, Ermenistan Parlamentosu’nda yapılan oylamada başbakan seçilemedi.

Ermenistan’da Serj Sarkisyan’ın istifası ile sonuçlanan protestolara liderlik eden Nikol Paşinyan, Ermenistan Parlamentosu’nda yapılan oylamada başbakan seçilemedi. Paşinyan’dan başka adayın olmadığı parlamento seçimini, muhalif lider başbakan seçilmesine gerekli olan 53 oyu alamaması üzerine kaybetti.

105 koltukluk parlamentoda 56 koltuğu bulunan iktidar partisi, Paşinyan aleyhine oy kullanmayacaklarını duyurmuştu. Paşinyan ise İktidar partisine ülkesi siyasi bir tsunamiye sürükledikleri yönünde uyarıda bulunmuştu.
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