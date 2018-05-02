POLİTİKA:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 00:05

Paşinyan’dan Ermenistan halkına grev çağrısı

Ermenistan’da Serj Sarkisyan’ın istifası ile sonuçlanan protestolara liderlik eden Paşinyan, parlamentonun kendisini başbakan seçmemesi üzerine Ermenistan halkını greve çağırdı.

Paşinyan'dan Ermenistan halkına grev çağrısı
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Ermenistan’da Serj Sarkisyan’ın istifası ile sonuçlanan protestolara liderlik eden Paşinyan, parlamentonun kendisini başbakan seçmemesi üzerine Ermenistan halkını greve çağırdı.

Ermenistan’da, Serj Sarkisyan’ın istifası ile sonuçlanan ülke çapındaki protestolara liderlik eden muhalif Nikol Paşinyan parlamentonun kendisini başbakan seçmemesi üzerine Ermenistan halkını bir greve çağırdı. Başbakan olması için gerekli olan 53 oyu alamadıktan sonra parlamentodan ayrılıp Erivan’daki Cumhuriyet meydanına giden Paşinyan, Ermenistan halkına hitap ederek onları yarın sabah saat 8’de başlayacak olan bir greve davet etti.

105 koltukluk parlamentoda 56 koltuğu bulunan iktidar partisi, Paşinyan aleyhine oy kullanarak tek aday olan muhalefet liderinin başbakan olmasını engellemişti. Ermenistan anayasasına göre ise parlamentodan bir adayın başbakan seçilememesi halinde, parlamentonun 7 gün sonra yeniden bir seçim yapılması gerekiyor.
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