POLİTİKA:
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27 Nisan 2018 Cuma 11:30

Pekin: “Koreli liderleri alkışlıyoruz”

Çin Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore ve Kuzey Kore liderleri arasında bu sabah gerçekleşen tarihi buluşma nedeniyle iki tarafı kutladıklarını açıkladı.

Pekin: 'Koreli liderleri alkışlıyoruz”
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Çin Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore ve Kuzey Kore liderleri arasında bu sabah gerçekleşen tarihi buluşma nedeniyle iki tarafı kutladıklarını açıkladı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bu sabah sınır köyü Panmunjom’da bir araya geldi. İki lider, uzun süre el sıkışarak samimi görüntüler ortaya koydu. İki tarafın liderleri arasındaki en son görüşme 11 yıl önce yapılmıştı.

Kuzey Kore ve Güney Kore liderlerinin el sıkıştıklarını televizyondan izlediklerini belirten bakanlık sözcüsü Hua Chunying, ‘‘İki lideri bu tarihi adım nedeniyle alkışlıyor, gösterdikleri siyasi kararlılık ve cesaret nedeniyle kutluyoruz’’ dedi. Hua, buluşmanın önemli sonuçlar getirmesini umduklarını ifade etti.

Sözcü, Koreli liderlerin buluşmasını, Çinli edebiyatçı Lu Xun’den alıntı yaparak, ‘‘Aralarında musibetler geçse de kardeşler buluşunca bir gülüş tüm husumeti siler’’ ifadesiyle değerlendirdi.

Çinli sözcü, Panmunjom’da gerçekleşen tarihi buluşmanın bir fırsat olarak değerlendirilerek, yarımadada uzun süreli istikrar için yeni bir yolculuk başlatmasını temenni ettiklerini sözlerine ekledi.
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