Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, Kanal İstanbul ile ilgili olarak, "Çalışmalar sonucu İstanbul Boğazı’ndan geçen yıllık gemi trafiğinin günümüzde yaklaşık 50 bin mertebelerinde olduğunu, fakat önümüzdeki dönemde bölge ülkelerdeki gelişmeler dikkate alındığında 2070’e giden süreçte 86 bin mertebelerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. İstanbul Boğazı’ndan geçen trafiğin yüzde 20’si tehlikeli, madde taşıyan gemilerden oluşmaktadır" dedi.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, Kanal İstanbul ile ilgili olarak, "Çalışmalar sonucu İstanbul Boğazı’ndan geçen yıllık gemi trafiğinin günümüzde yaklaşık 50 bin mertebelerinde olduğunu, fakat önümüzdeki dönemde bölge ülkelerdeki gelişmeler dikkate alındığında 2070’e giden süreçte 86 bin mertebelerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. İstanbul Boğazı’ndan geçen trafiğin yüzde 20’si tehlikeli, madde taşıyan gemilerden oluşmaktadır" dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç milletvekillerinin soruşlarını cevapladı. Bilgiç, Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 26. yasama yılında 118 birleşimde bin 37 saatlik çalışma yaptıklarını aktararak, komisyon çalışmalarını verimli şekilde devam ettiğini söyledi.

Bilgiç, bedelli askerlikten kamuda çalışan kaç kişinin faydalanacağına ilişkin sorusuna, "Tıp doktorlarından 17 bin bir, hakim ve savcılardan 810, akademisyen 203, mülki ve idari amir 99 kamudaki bedelli askerlikten yararlanacaklar" ifadelerini kullandı.

Fiili hizmet süresi zammından kaç kişinin yararlanacağına ilişkin olarak Bilgiç, "173 bin 841 sigortalı, 327 bin 212 memur, toplam 501 bin 53 kişi faydalanacak olup mevcut düzenleme doğrultusunda fiilen 25 yıl çalışması 2 yıl 11 ay 25 gün fiili hizmetten yararlanacak. Bu kişinin emeklilikte geçerli yaş haddinden de bir yıl 5 ay 20 gün düşülecek ve bu kadar süre erken emekli olabilmesine imkan sağlanacaktır" şeklinde konuştu.

Kanal İstanbul ile ilgili olarak Bilgiç, "Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporunun hazırlanması amacıyla 2017 yılında yapılan etüt, proje işler kapsamındaki teknik çalışmalar devam ediyor, son aşamaya gelindi. Kanal İstanbul projesinin hayata geçirilmesi engel bulunmadığı, ekosistem ve sosyal yaşamı olumsuz etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Çalışmalar sonucu İstanbul Boğazı’ndan geçen yıllık gemi trafiğinin günümüzde yaklaşık 50 bin mertebelerinde olduğunu, fakat önümüzdeki dönemde bölge ülkelerdeki gelişmeler dikkate alındığında 2070’e giden süreçte 86 bin mertebelerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. İstanbul Boğazı’ndan geçen trafiğin yüzde 20’si tehlikeli, madde taşıyan gemilerden oluşmaktadır" dedi. (AUÖ-DK-Y)