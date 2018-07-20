Polis kılığında eylemci döven korumaya sessiz kalan Fransız Bakana istifa çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un polis kılığına girip 1 Mayıs eylemcilerine şiddet uygulayan güvenlik danışmanından haberdar olduğu ortaya çıkan İçişleri Bakanı Gerard Collomb istifaya çağrıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’un güvenlik danışmanlarından Alexandre Benalla, Paris’teki 1 Mayıs gösterileri sırasında bir erkek eylemciye vurup tekmelerken, bir kadın eylemcinin de boynunu sıkarken görüntülenmişti. Bugün Fransız basını İçişleri Bakanı Gerard Collomb’un olaylardan 2 Mayıs’ta haberdar olduğunu fakat müdahale etmediğini duyurdu.

Fransa Milli Eğitim Bakanı sosyalist siyasetçi Benoit Hamon bir basın bülteninde İçişleri Bakanı Gerard Collomb’u istifaya çağırdı. Hamon açıklamasında, “Bu bilgiyi halktan ve adaletten kasıtlı olarak saklayan Gerard Collomb, demokrasimizin temellerini zayıflattı ve diğer vatandaşlarımızın Cumhuriyet kurumlarında sahip olması gereken temel güvenini sarstı” dedi. Hamon, Collomb’u istifaya davet ederken, "Bu gerçekler son derece ciddi ve Gerard Collomb’un İçişleri Bakanı olarak görevini yerine getirmesini imkânsız kılıyor. Buna göre, en kısa sürede istifasını rica ediyorum. İçişleri Bakanının davranışı sorumlu olduğu binlerce polis memurunun işini, kurumlarımızı, devletin otoritesini ve demokrasimizin canlılığını sorgulamaktadır. Gerard Collomb ayrılmalı" ifadelerini kullandı.