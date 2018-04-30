Pompeo: “Filistinlileri İsraillilerle siyasi diyaloga dönmeye çağırıyoruz”

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ürdün ziyaretinde Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile ortaklaşa düzenlediği basın toplantısında, Filistinlileri İsraillilerle siyasi diyaloga dönmeye çağırdıklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün resmi temaslarda bulunmak üzere Ürdün’e geldi. Ürdün’ün başkenti Amman’da, Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir basın toplantısı düzenleyen Pompeo, İsrail - Filistin çatışmasının Ortadoğu istikrarsızlığının ana sebebi olduğu kabul edilmese de Trump yönetimi için bir öncelik olmaya devam ettiğini söyledi. Pompeo, Filistinlileri İsrail’le barış görüşmelerine dönmeye çağıran ABD’nin, ’olası bir sonuç’ olarak nitelendirdiği iki devletli bir çözüme açık olduğunu söyledi.

Pompeo, iki devletli çözümle ilgili olarak, "Taraflar nihayetinde doğru kararın ne olduğu konusunda kendileri karar verecekler. Biz kesinlikle iki partili bir çözüme açığız, bu muhtemel bir sonuç. İsraillilerin ve Filistinlilerin politik katılımı gerektiğine kesinlikle inanıyoruz. Filistinlileri bu siyasi diyaloğa dönmeye çağırıyoruz. İsraillilerin ve Filistinlilerin politik olarak anlaşmasının gerektiğine inanıyoruz. Filistinlileri bu siyasi diyaloğa dönmeye çağırıyoruz" dedi.

Pompeo, geçtiğimiz ay Gazze sınırında gerçekleşen kitlesel Filistin protestolarıyla ilgili eylemlerinden ötürü İsrail’i reddederek ABD’nin İsrail’in kendisini savunma hakkını ’tamamen desteklediğini’ söyledi.