Prof. Arı: 'ABD Esad'ın gitmesinden çok kalmasından yana'

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tayyar Arı, ABD’din Esad’ın iş başında kalmasından yana olduğunu söyledi.

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından 10.’su düzenlenen Uluslararası İlişkiler Kongresinde konuşan Arı, “ABD’nin Suriye’deki asıl gayesi, Suriye’de askeri varlığını devam ettirebilecek bir yapının oluşması. PYD’ye geniş bir özerklik sağlanması hedefleri arasında. İran’ın Suriye’deki askeri varlığının tasfiyesi ve Esad’ın iş başında kalmasını istiyor. Krizin başında ABD’nin maksadı Esad’ın iş başından gitmesi şeklindeydi. Sonra gitse de, kalsa da olur dedi. Günümüzde şunu görüyoruz. ABD artık Esad’ın gitmesinden çok kalmasından yana gözüküyor” şeklinde konuştu.

“İsrail’in birinci önceliği İran’ın Suriye’de askeri varlığını sona erdirmek”

Arı, "Suriye rejim olarak ne istiyor? Birincisi, rejimin ayakta kalmasını, ülkede tam kontrolü sağlamak. Toprak bütünlüğünün sağlanması, rejimin ayakta kalması toprak bütünlüğünün korunmasından daha öncelikli Esad için. Esad kendi iktidarının devamı için farklı konularda pazarlık yapabilir. İsrail’in, Suriye konusunda İran’ın askeri varlığını sona erdirmek birinci önceliği. Suriye’nin toprak bütünlüğünün bozulmasını istiyor. İsrail parçalanmış bir Suriye’den yana. ABD, askeri varlığının devamından ve Esad’ın iş başında kalmasından yana. Avrupa açısından Suriye’de savaş ve göçün durması, İran, Rusya ve Türkiye’nin çekilmesi, Esad’ın gitmesi, insani durumun iyileştirilmesi önemli. Esad’ın gitmesiyle ilgili sadece Türkiye ve Avrupa’nın aynı noktada olduğunu görüyoruz. Türkiye dışındaki diğer aktörlerin hiç birisinin Esad ile sorunu yok. Türkiye’nin temel önceliği, artık Esad’ın gitmesinden ziyade, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve bu bağlamda sınır bölgesinde bir PYD varlığının oluşturulmaması” diye konuştu.