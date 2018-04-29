Putin, Güney Koreli mevkidaşıyla görüştü

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bilgi verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae- in ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, görüşme talebi Kore Devlet Başkanı Jae-in’den geldi. Görüşme sırasında Güney Koreli lider, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile gerçekleştirdiği tarihi buluşma hakkında Putin’e bilgi verdi. Kore zirvesinde varılan anlaşmanın olumlu değerlendirildiği görüşmede, Kore ülkeleri arasındaki işbirliğini geliştirmek için varılan mutabakatın barış ve istikrarın ilerlemesine yardımcı olacağı kaydedildi.

Putin’in iki Kore ülkesi arasındaki işbirliğinin kurulmasına olan desteğini sürdüreceği bildirildi.