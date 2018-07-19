POLİTİKA:
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19 Temmuz 2018 Perşembe 15:29

Putin, “Helsinki’de politik başarı elde ettik”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile Helsinki’de gerçekleştirdikleri zirvede, Rusya’nın politik başarı elde ettiğini söyledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında Finlandiya’nın...

Putin, 'Helsinki'de politik başarı elde ettik”
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile Helsinki’de gerçekleştirdikleri zirvede, Rusya’nın politik başarı elde ettiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de 16 Temmuz Pazartesi günü tarihi bir zirve gerçekleştirdi. Putin, zirvenin ardından yaptığı açıklamada Rusya’nın politik başarı elde ettiğinden bahsetti. Putin bugün yaptığı açıklamada, Donald Trump ile yaptığı görüşmenin iyi bir başlangıç olduğu değerlendirmesinde bulunarak bunun Rusya’nın politik başarısı olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump ile iyi bir başlangıç yapmalarına rağmen Amerikan medyasının ve diplomatlarının bu gidişatı raydan çıkarmak istediğini ifade etti.

Putin, konuşmasının devamında Trump ile geçtiğimiz Pazartesi günü yaptığı birkaç saatlik toplantının, yıllardır süren sorunların düzeltilmesini beklemenin çok naif bir beklenti olduğunu da ekledi.
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