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11 Ekim 2018 Perşembe 15:37

Putin “Kendi spor organizasyonlarımızı düzenleyeceğiz”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 12’nci Uluslararası Spor Forumu’nda BRICS ülkeleri ve Avrasya Ekonomi Birliği üyesi ülkelerle birlikte uluslararası spor turnuvaları düzenlemek istediklerini söyledi.Rusya’da gelenek haline gelen Uluslararası...

Putin 'Kendi spor organizasyonlarımızı düzenleyeceğiz”
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 12’nci Uluslararası Spor Forumu’nda BRICS ülkeleri ve Avrasya Ekonomi Birliği üyesi ülkelerle birlikte uluslararası spor turnuvaları düzenlemek istediklerini söyledi.

Rusya’da gelenek haline gelen Uluslararası Spor Forumu’na Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve birçok ülkeden üst düzey temsilciler katıldı. Rusya’da uluslararası spor anlamında büyük gelişimlerin yaşandığını söyleyen Putin, “Soçi’de düzenlenen Dünya Kış Olimpiyatları, bu yıl başarıyla gerçekleştirilen dünya kupası sporcularımızın artışında önemli rol oynadı. 2023’te Rusya’da düzenlenecek olan Dünya Voleybol Şampiyonası ve yine 2023 yılında ülkemizde düzenlenecek olan Dünya Gençlik Hokey Şampiyonası bu gelişimlere ivme kazandıracaktır” dedi.

“Uluslararası yeni organizasyonlar yapmak istiyoruz”

Putin, Rusya olarak yeni spor organizasyonları yapmayı hedeflediklerini söyleyerek, “Bu konuyla ilgili hem BRICS ülkeleriyle (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti) hem de Avrasya Ekonomik Birliği (AEO) ile ortak bir uluslararası spor organizasyonları gerçekleştirmek istiyoruz. Bu organizasyonların üye ülkelerin sporcularının gelişimine büyük katkı sunacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı ve uluslararası yeni spor organizasyonlarının gerçekleşebileceğinin işaretini verdi.

“Dopingle mücadelede çalışmaya hazırız”

Rusya’nın dopingle mücadele konusunda yeni bir çalışma başlatacağını söyleyen Putin, “Doping konusunda hem bizim hatalarımız oldu, hem de uluslararası doping federasyonunun taraflı kararları oldu. Rusya, dopingle mücadele konusunda tüm uluslararası spor kuruluşlarıyla geniş ve yapıcı işbirliği hedeflemiştir. Aynı zamanda kendi merkezi çalışma sistemimizi kurarak dopingle mücadele konusunda kararlılığımızı ortaya koyacağız” ifadelerini kullandı.
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