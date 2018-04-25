POLİTİKA:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 21:49

Putin ve Sarkisyan telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, telefonda Ermenistan’da durumu görüştü.

Putin ve Sarkisyan telefonda görüştü
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, telefonda Ermenistan’da durumu görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ermenistan’ın yeni Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ile telefonda görüştü. Kremlin’den görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, iki liderin Ermenistan’da yaşanan olaylara ilişkin fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi. Açıklamada, liderlerin ülkedeki krizi mümkün olan en kısa sürede gidermek için bütün siyasi güçlerin hoşgörü ve sorumluluk içerisinde hareket etmesi gerektiğine ilişkin ortak görüş bildirdikleri ifade edildi. Görüşmede ayrıca, mevcut sorunların yapıcı diyalog yoluyla çözülmesi gerektiği vurgulandı.
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