POLİTİKA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ekim 2018 Çarşamba 21:15

Putin’in Türkiye ziyareti kesinleşti

Rusya Başkanlık Sarayı Kremlin Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye ziyaretinin kesinleştiğini söyledi.

Putin'in Türkiye ziyareti kesinleşti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Rusya Başkanlık Sarayı Kremlin Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye ziyaretinin kesinleştiğini söyledi.

Rusya Başkanlık Sarayı Kremlin Basın Sözcüsü Dmitri Peskov yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye ziyaretinin kesinleştiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, en son 17 Eylül’de Rusya’nın Soçi kentinde yapılan Soçi Zirvesi’nde bir araya gelmiş ve İstanbul’daCumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan Dörtlü Suriye Zirvesi’nde yeniden bir araya gelme kararı almışlardı. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Putin’in dörtlü zirveye katılımının kesinleştiğini duyurdu. Petkov, hazırlıkların sürdüğünü ve Putin’in İstanbul’daki zirveye katılacağını söyledi.

İstanbul’daki Dörtlü Suriye Zirvesi’ne, Putin’in yanı sıra Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emanuelle Macron’un da katılması bekleniyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499


Haberi Oku