POLİTİKA:
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13 Ekim 2018 Cumartesi 00:40

Rahip Brunson Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump’ı ziyaret edecek

Türkiye’den Almanya’ya yola çıkan Rahip Brunson’ın burada yapılan sağlık kontrollerinin olumlu olduğu ve Cumartesi günü ABD’ye geleceği açıklandı.

Rahip Brunson Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'ı ziyaret edecek
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Türkiye’den Almanya’ya yola çıkan Rahip Brunson’ın burada yapılan sağlık kontrollerinin olumlu olduğu ve Cumartesi günü ABD’ye geleceği açıklandı.

Başkan Trump, Brunson’ın “İyi durumda” olduğunu ve Cumartesi günü ABD topraklarında olacağını duyurdu. Brunson’ın içerisinde bulunan uçağın Türkiye Hava sahasının dışına çıkmasından hemen sonra yaptığı açıklamada Trump “Onu tekrar yanımızda görmekten onur duyuyoruz. Çok çekti” dedi. Brunson’ın Andrews Üssüne Cumartesi öğle saatlerinde gelmesi bekleniyor. Trump daha sonra Brunson’ın Oval ofisi ziyaret edeceğini duyurdu. Brunson’ın bırakılması ile ilgili Türkiye ile bir anlaşma yapılmadığı konusuna da değinen Trump “ortada hiçbir anlaşma yok. Anlaşma yok” dedi.

Brunson’ın ABD’ye dönüşünün yargıç Brett Kavanaugh’ın Anayasa mahkemesine atanmasından sonra kasım ayında gerçekleşecek seçimlerden evvel ikinci bir zafer olduğu belirtiliyor.
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