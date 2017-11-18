Refah Sınır Kapısı, Filistin yönetiminin kontrolünde geçişlere açıldı

Mısır ve Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı 10 yıl aradan sonra Filistin yönetiminin kontrolünde geçişlere açıldı.

Mısır ve Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı 10 yıl aradan sonra Fetih ve Hamas hareketleri arasında varılan uzlaşma sonucu ilk kez Filistin yönetimi kontrolünde geçişlere açıldı. Mısır makamları, bugünden itibaren 3 gün boyunca insani yardımlar ve tedavi için Refah Sınır Kapısı’nın açıldığını belirtti. Refah Sınır Kapısı’nın açılacağını duyan vatandaşlar ise sabahın erken saatlerinde Filistin tarafındaki bekleme salonunda toplandı. Vatandaşlar, Refah Sınır Kapısı’nın sürekli açık kalmasını istediklerini belirterek Mısır makamlarına seslendi. Filistinli Abu Ahmed Al Madal yaptığı açıklamada, “Binlerce Gazzelinin seyahat etmesini bekliyorum. Kızım bir buçuk yıl önce evlendi. Kocası Almanya’da onu bekliyor. Uzlaşı olduğu takdirde hayatımız olumlu etkilenecek” dedi.

Eyüp Abu Musameh ise “Tedavi olmak için bekleyen birçok hasta var. Gözlerimde görüş kaybı var. Ben 3 yıldır Mısır’a gidip tedavi olabilmek için sabırla bekliyorum” dedi.



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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a seslenen vatandaş ise bölünmeye son verilmesi gerektiğini belirterek birleşme çağrısı yaptı.