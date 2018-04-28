Roman Başkandan AK Parti’ye sazlı sözlü başvuru

Bursa Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Rahmi Tura, Ak Parti’den milletvekili aday adaylığı başvurusunu sazlı sözlü davul zurnalı Roman havası eşliğinde gerçekleştirdi. Tura’yı bu önemli gününde yalnız bırakmayan Romanlar AK Parti Bursa İl Başkanlığı önünde gönüllerince eğlendi.

Bursa Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Rahmi Tura, 24 Haziran’da yapılacak olan genel seçimlerde AK Parti’den aday adayı olacak. Aday adaylığı başvurusu için AK Parti Bursa İl Başkanlığı’na gelen Tura’yı Roman vatandaşlar da yalnız bırakmadı. Kalabalık bir grup olarak parti binasına gelen vatandaşlar enstrümanları ile dakikalarca Roman havası çalıp göbek attı.

Rahmi Tura, temsiliyetlerini üstlendiği Romanlarla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra başvurusunu yapmak üzere parti binasına çıktı. Burada adaylığı ile ilgili açıklama yapan Tura, “Biz Romanlar Türkiye’nin gülen yüzleriyiz. Biz başvurumuza neşemizle, sazımızla, sözümüzle muhabbetimizle geldik. Allah utandırmasın inşallah. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza selamlar olsun” dedi.