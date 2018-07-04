Ruhani, Avusturyalı mevkidaşıyla görüştü

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Viyana’da Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile yaptıkları ikili görüşmeden sonra basın toplantısı düzenledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Avrupa’daki programına devam ediyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Viyana’da Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile yaptıkları ikili görüşmeden sonra basın toplantısı düzenledi. Uluslararası Anlaşmaların korunmasının çok taraflı ilişkilerde anahtar rolü olduğuna değinen Van der Bellen, “Avusturya nükleer anlaşmanın sürdürülmesinden yanadır. İran sorumluluklarını yerine getirdiği sürece de bu tutum devam edecek” dedi. ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesi ve İran’a yönelik yaptırımların yeniden uygulanması yönündeki kararını esefle kınadıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Bellen, “İran ve Avusturya ilişkilerinin her zaman saygı ve diyalog ekseninde gelişmektedir” açıklamasında bulundu. Van der Bellen görüşmede nükleer anlaşmanın yanı sıra Suriye, Yemen ve bölgedeki gelişmelerin ele alındığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de nükleer anlaşmadan çekilmemek için çaba sarf ettiklerini söyledi. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Ruhani “ABD dışında anlaşmaya imza atan ülkeler İran’ın çıkarlarının korunması yönünde bir garanti verirlerse İran, nükleer anlaşmayı ABD olmadan da sürdürecektir. Bu Nükleer anlaşma İran, AB ve dünya için önemlidir” dedi. ABD’nin anlaşmadan çekilmesinin uluslararası çaba ve anlaşmalara aykırı olduğunu hatırlatan Ruhani, “Uluslararası ticaret ve ilişkileri önemli şekilde etkileyen bu anlaşmanın sürdürülmesi için diğer paydaşların güçlü bir siyasi tutum sergileyeceklerine inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Ruhani basın açıklamasının ardından Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile görüşmeye geçti.