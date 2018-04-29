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29 Nisan 2018 Pazar 21:44

Rusya ABD konsolosluklarında arama yapmayacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın ABD konsolosluklarında arama yapmayacağını açıkladı.

Rusya ABD konsolosluklarında arama yapmayacak
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın ABD konsolosluklarında arama yapmayacağını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, katıldığı bir televizyon programında Rusya’nın ABD’nin tersine ABD konsolosluklarında arama yapmayacağını söyledi. Bu tarz bir yaklaşımın Rusya’ya yakışmayacağını belirten Zaharova, “Bu bize göre değil” ifadelerini kullandı.

ABD’li yetkilerin Seattle’daki Rus konsolosluğunda, Rus diplomatların binayı boşalttıktan bir gün sonra yaptığı aramayı hatırlatan Zaharova, “Daha önce böyle bir şey görmedim” diyerek şaşkınlığını ifade etti. Rusya’nın bu tarz çirkin yaklaşımlarda bulunmayacağının altını çizen Zaharova, “Rus yetkililerin, ABD mülküne kiralanmış binalara bu şekilde girip arama yapacağını bekliyorsanız, hayır bu bize göre değil” şekline konuştu.
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