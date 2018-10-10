POLİTİKA:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 23:51

Rusya, batılı ülkelerin sorumsuzlukları sonucu DEAŞ’ın kimyasal silah elde ettiğini iddia etti

Rusya Savunma Bakanlığı, DEAŞ terör örgütünün batılı ülkelerin provokasyonları ve sorumsuzlukları sonucu kimyasal silah temin ettiğini iddia etti.

Rusya, batılı ülkelerin sorumsuzlukları sonucu DEAŞ'ın kimyasal silah elde ettiğini iddia etti
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Rusya Savunma Bakanlığı, DEAŞ terör örgütünün batılı ülkelerin provokasyonları ve sorumsuzlukları sonucu kimyasal silah temin ettiğini iddia etti.

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı bir açıklamada, DEAŞ terör örgütünün batılı ülkelerin provokasyonları sonucu kimyasal silah temin ettiğini iddia etti. Bakanlık açıklamasında DEAŞ’ın elde ettiği kimyasal silahları El Nusra terör örgütü ile gerçekleştirdiği bir çatışmada kullandığını kaydetti. Yapılan açıklamada, çatışmalarda bazı ’Beyaz Baretliler’ sivil savunma örgütü çalışanlarının da öldürüldüğü aktarıldı.

Bakanlık yaşanan olayın batılı ülkelerin sorumsuzluğu sonucu meydana geldiğini ileri sürerek, “Bu tür sorumsuz eylemlerin sonucu olarak zehirli maddeler, eylemlerini tahmin etmenin imkansız olduğu DEAŞ teröristlerinin eline geçti” ifadelerine yer verdi. Bakanlık duyurusuna ek olarak kimyasal silahların varillerinin görüntüleri olduğunu iddia ettiği bir fotoğraf ve bir video yayınladı.
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