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POLİTİKA:
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18 Kasım 2017 Cumartesi 10:18

Rusya, BMGK’da Suriye tasarısını veto etti

Rusya, Suriye’de kimyasal silah kullanımın soruşturulmasıyla ilgili Japonya tarafından hazırlanan tasarıyı veto etti.

Rusya, BMGK'da Suriye tasarısını veto etti
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Rusya, Suriye’de kimyasal silah kullanımın soruşturulmasıyla ilgili Japonya tarafından hazırlanan tasarıyı veto etti.

Rusya, Japanyo tarafından hazırlanan, Suriye’de kimyasal silah kullanımını soruşturan Birleşmiş Milletler(BM)) misyonunun görev süresinin 30 gün uzatılması tasarını veto etti. Ayrıca tasarıyı Bolivya’da veto etti.

Brilemiş Millet Güvenlik Konseyi’nde tasarının kabul edilmesi için 9 evet oyu alması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi ülkeleri tarafından tasarının veto edilmemesi gerekiyor.

Öte yandan, Suriye’nin İdlib kentine bağlı Han Şeyhun bölgesinde rejim güçleri kimyasal saldırı düzenlemişti. Kimyasal saldırı sonucu 100 kişiden fazla kişi hayatını kaybederken, 400 kişi de yaralanmıştı.

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