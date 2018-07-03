Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ile 16 Temmuz’da gerçekleşecek Tump-Putin zirvesinin hazırlıkları hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan görüşmenin ana gündeminin 16 Temmuz’da, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de gerçekleştirilecek zirvenin hazırlıkları olduğu ifade edildi.

İki bakanın bunun yanı sıra Suriye meselesi ve Kore Adası’nın durumu hakkında da görüştüğü ifade edildi.