Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov İranlı mevkiadaşı ile telefonda görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile Hazar zirvesi ve Suriye meselesi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı...

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile Hazar zirvesi ve Suriye meselesi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ve İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif’in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Yapılan görüşmede en önemli konular Suriye meselesi ve Ağustos ayında gerçekleşecek olan Hazar zirvesi oldu. İkilinin görüşmede Suriye’de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdiği ve Hazar zirvesi konusunda önemli detayları ele aldığı belirtildi.

Ağustos ayı başında Kazakistan’ın Aktav şehrinde gerçekleşecek olan zirveye Rusya, İran, Kazakistan, Azerbaycan ve Türkmenistan katılacak. Zirveden bir gün önce tüm ülkelerin dışişleri bakanları ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Yapılacak zirveden sonra Hazar Denizi ile ilgili yasal statü anlaşması imzalanacak.