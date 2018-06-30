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30 Haziran 2018 Cumartesi 18:56

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Bogdanov: “Rusya’nın Suriye’den çekilmesi Şam’a bağlı”

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mikhail Bogdanov, Suriye’deki savaşın bitmesinden sonra Rusya’nın bölgedeki askeri varlığının devam edip etmemesinin Suriye yönetimin tavrına bağlı olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Bogdanov: 'Rusya'nın Suriye'den çekilmesi Şam'a bağlı”
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Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mikhail Bogdanov, Suriye’deki savaşın bitmesinden sonra Rusya’nın bölgedeki askeri varlığının devam edip etmemesinin Suriye yönetimin tavrına bağlı olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mikhail Bogdanov, yabancı basına yaptığı bir açıklamada, Suriye’deki savaşın bitmesinden sonra, Rusya’nın bölgedeki askeri varlığının devam edip etmemesinin, Suriye yönetiminin tavrına bağlı olduğunu söyledi. Rusya’nın 3 sene önce, Suriye hükümetinden gelen yardım çağrısına cevap verdiğini belirten Bogdanov, “Savaş bittiğinde ve Suriye’nin artık terör ile mücadelede yardıma ihtiyacı kalmadığında, bizde Suriye hükümetinin tutumuna göre kararımızı şekillendireceğiz” ifadelerini kullandı.
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