POLİTİKA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:48

Rusya Ukrayna’ya yaptırımların süresini uzattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’ya uygulanan transit geçiş yasağını uzattıklarını açıkladı.

Rusya Ukrayna'ya yaptırımların süresini uzattı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’ya uygulanan transit geçiş yasağını uzattıklarını açıkladı.

Rusya Federasyonu, Ukrayna’ya uyguladığı yaptırımların süresini uzattı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’dan gelen araçlara yönelik uygulanan transit geçiş yasağını uzatacaklarını açıkladı. Vladimir Putin’in imzalayıp yayınladığı karara göre 2018 sonuna kadar Ukrayna, Rusya üzerinden başka ülkelere transit geçiş yapamayacak

Rusya, 2016 yılından beri Ukrayna’nın Rusya üzerinden transit geçiş yapmasını engelliyor. Karar sonrası Ukrayna, Rusya’nın uluslararası transit kurallarını ve Dünya Ticaret Örgütünün kurallarını ihlal etmekle suçlamıştı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku