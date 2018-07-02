Rusya Ukrayna’ya yaptırımların süresini uzattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’ya uygulanan transit geçiş yasağını uzattıklarını açıkladı.
Rusya Federasyonu, Ukrayna’ya uyguladığı yaptırımların süresini uzattı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’dan gelen araçlara yönelik uygulanan transit geçiş yasağını uzatacaklarını açıkladı. Vladimir Putin’in imzalayıp yayınladığı karara göre 2018 sonuna kadar Ukrayna, Rusya üzerinden başka ülkelere transit geçiş yapamayacakRusya, 2016 yılından beri Ukrayna’nın Rusya üzerinden transit geçiş yapmasını engelliyor. Karar sonrası Ukrayna, Rusya’nın uluslararası transit kurallarını ve Dünya Ticaret Örgütünün kurallarını ihlal etmekle suçlamıştı.