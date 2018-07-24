POLİTİKA:
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24 Temmuz 2018 Salı 13:22

Rusya ve Japonya vizeleri kaldıracak

Rusya ve Japonya karşılıklı olarak vizeleri kaldırmak için görüşmelere başlayacak.Rusya ve Japonya’dan son dönemlerde karşılıklı sorunların çözümlerine ilişkin gelen açıklamalara bir yenisi eklendi. Birçok konuda ihtilaflı olan Rusya...

Rusya ve Japonya vizeleri kaldıracak
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Rusya ve Japonya karşılıklı olarak vizeleri kaldırmak için görüşmelere başlayacak.

Rusya ve Japonya’dan son dönemlerde karşılıklı sorunların çözümlerine ilişkin gelen açıklamalara bir yenisi eklendi. Birçok konuda ihtilaflı olan Rusya ve Japonya, vize serbestisi için görüşmelere başlayacak. Rusya’nın Japonya büyükelçisi Mikhail Galuzin, Rusya’nın Japonya ile karşılıklı vizelerin kaldırılması için hazır olduklarını söyleyerek görüşmelerin yakın zamanda başlayacağını açıkladı. Mikhail Galuzin, vizelerin 30 günlük serbest geçiş üzerine kalkabileceğini söyledi. Büyükelçi, Japonya tarafıyla görüşmelerin hangi tarihte başlayacağına dair bilgi vermedi.
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