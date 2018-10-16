POLİTİKA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 17:49

Rusya ve Suudi Arabistan arasında dikkat çeken görüşme

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr’in üst düzey bir Rus heyet ile başkent Riyad’ta görüştüğünü duyurdu.

Rusya ve Suudi Arabistan arasında dikkat çeken görüşme
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr’in üst düzey bir Rus heyet ile başkent Riyad’ta görüştüğünü duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’ya ait üst düzey bir heyetin 14-15 Ekim tarihlerinde Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ile görüştüğünü duyurdu. Yapılan açıklamada, Rus heyetin aynı zamanda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından da kabul edildiği belirtilirken tarafların Suriye meselesi üzerine konuştuğu aktarıldı. Rus heyette ise Rusya’nın Suriye Baş Temsilcisi Aleksander Lavrentiev, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ve Rusya Savunma Bakanlığı temsilcileri yer aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı meselesi üzerine Riyad’a gerçekleştirdiği ziyaretinden önce gerçekleşen üst düzey görüşme dikkat çekti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku