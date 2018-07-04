Rusya ve Ürdün’den Suriye’deki gerilimi azaltma anlaşması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Al Safadi, Suriye’nin güneyindeki gerilimi azaltmak için Ürdün’ün başkenti Amman’da bir araya gelerek anlaşma imzaladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Al Safadi, Suriye’nin güneyindeki gerilimi azaltmak için Ürdün’ün başkenti Amman’da bir araya gelerek anlaşma imzaladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Al Safadi, Ürdün’ün başkenti Amman’da Suriye’nin güneyindeki gerilimi azaltma konusunda görüşmek üzere bir araya geldi. İki bakan gerilimi düşürme konusunda mutabık kalarak bir anlaşma imzaladı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Aymen Safadi yaptığı açıklamada, ülkesinin Rusya ile Suriye’nin güney bölgesindeki gerilimi azaltmak için siyasi bir çözüm bulunması, ateşkes ve müzakerelerin yeniden başlaması için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi. Safadi, Ürdün’de yaklaşık 200 bin Suriyeli mültecinin olduğunu ve mültecilerin yardıma muhtaç olduklarını belirtti.

Safadi, Ürdün sınırının komşu ülkeleri desteklemek için bir giriş kapısı olacağına ve yardımların teslim edilmesine açık kalacağını söyledi. Bakan Safadi, Ürdün’ün ülkede bulunan Suriyelileri güvence altına almak istediğini belirterek, siyasi bir çözüm arayışında olduklarını ve Suriye’nin güneyindeki sorunun çözümünün de siyasi alanda olduğunu ifade etti.

Safadi, “Suriye’nin güneyindeki gerilimi azaltmak ve barışı sağlamak konusunda Rusya ve Amerika ile aynı fikirdeyiz” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, Suriye’nin güney bölgesindeki gerilimi azaltmak ve Suriye’deki terör unsurlarını temizlemek istediklerini dile getirerek, “Ürdün’ü, Suriye hükümeti ve muhalifler arasında aracı olduğu için takdir ediyoruz, Suriye’nin gerilim bölgesinde bulunan muhalifler ve teröristleri birbirinden ayırmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Lavrov, ABD’nin teröristler ile muhalifler arasında fark tanımadığını belirterek Suriye’nin yüzde 40’nın Nusra ve DEAŞ terör örgütlerinin kontrolü altında olduğunu söyledi. Suriye’deki grupların geçtiğimiz ay Suriye ordusuna karşı bir hamle yaptığını, bu grupların büyük bir çoğunluğunun barışı kabul ettiğini ifade eden Lavrov, Suriyelilerin Rakka’ya mayınlardan dolayı dönemediklerini ve mayınları temizlemek için Amerika’ya bir takım önerilerde bulunduklarını ama henüz yanıt gelmediğini belirtti.

Bakan Lavrov,”Rusya her iki anlaşmaya uydu ama bölge teröristlerden temizlenmeli, tarafların bir çözüm bulması için masaya oturup müzakereye başlamaları gerekiyor” diye vurguladı.

Lavrov, Orta Doğu’da barışı sağlamak için İsrail ile Filistin arasında diyalog sağlanması gerektiğini, Rusya’nın bu barışı sağlamak için araya girmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.