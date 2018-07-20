POLİTİKA:
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20 Temmuz 2018 Cuma 15:50

Rusya, Yunanistan Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Rus hükumeti, Makedonya’nın NATO üyesi olma planları üzerindeki anlaşmazlığın bir parçası olarak iki Rus diplomatını ülkeden çıkarmasını protesto etmek için Yunanistan’ın Moskova Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Rusya, Yunanistan Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı
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Rus hükumeti, Makedonya’nın NATO üyesi olma planları üzerindeki anlaşmazlığın bir parçası olarak iki Rus diplomatını ülkeden çıkarmasını protesto etmek için Yunanistan’ın Moskova Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Rus Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Yunanistan tarafından Rusya karşıtı açıklamaların sürmesi üzerine, Bakanlık kararlı protestosunu açıklamak için Bakanlık Yunanistan Büyükelçisi Andreas Friganas dün Dışişleri Bakanlığına davet etti” dedi.

Yunanistan geçen hafta, Makedonya’nın NATO üyesi olmasına müsaade etmesi karşılığındaki anlaşmayı protesto gösterilerine finansal destek sağladıkları gerekçesiyle, Rusya’nın Atina Büyükelçiliğindeki iki diplomatı sınır dışı etmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün bu hafta başında Yunanistan hükümetini “kötü kışkırtmalar” içinde yer almakla suçlaması üzerine Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, “Yunanistan’a karşı süren saygısızlık durmalı” açıklamasını yapmıştı.

Rusya’nın, Moskova’nın nüfuz alanı altındaki bölgelere NATO’nun genişlemesine karşı çıktığı hatırlatıldı.
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