POLİTİKA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mayıs 2018 Salı 18:50

Rusya’da 1 Mayıs kutlamaları

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Rusya’nın başkent’i Moskova’da kutlandı.

Rusya'da 1 Mayıs kutlamaları
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Rusya’nın başkent’i Moskova’da kutlandı.

Dünyanın Pek çok farklı noktasında kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Rusya’nın başkenti Moskova’da da kutlandı. Yaklaşık 120 bin kişinin katıldığı Kızıl Meydan’daki gösterilere, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Moskova Uluslararası Sendikalar Federasyonu Başkanı Mihail Antonsev, Bağımsız Sendikalar Federasyonu Başkanı Mihail Şmakov ve Uluslararası Sendikalar Federasyonu Genel Sekreteri Şaran Barrow katıldı. Kızıl meydanda yapılan büyük yürüyüşün yanı sıra ülkenin diğer bölgelerinde de farklı gösteriler düzenlendi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku