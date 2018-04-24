POLİTİKA:
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24 Nisan 2018 Salı 13:48

Saadet Partisi’nden İYİ Parti’ye ziyaret

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ”Zor bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde aslında elbette ittifaklara ihtiyacımız var. Biz bunu bir kutuplaşma, kamplaşma olarak da görmüyoruz. İnşallah tekrar kendileri ile bu haftanın sonuna doğru bir görüşmemiz olur" dedi.

Saadet Partisi'nden İYİ Parti'ye ziyaret
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Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ”Zor bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde aslında elbette ittifaklara ihtiyacımız var. Biz bunu bir kutuplaşma, kamplaşma olarak da görmüyoruz. İnşallah tekrar kendileri ile bu haftanın sonuna doğru bir görüşmemiz olur" dedi.

24 Haziran seçimleri öncesinde partilerin ziyaret turları devam ediyor. SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. Yaklaşık 2 saat görüşme sonrasında iki parti lideri basın mensuplarına ortak açıklama yaptı. Seçimlerde hile kovma masası kuracaklarını belirten Akşener, ”Aynı zamanda bir kadın olarak kendini çok güçlü kabul edenleri mertçe bir seçim yapmaya davet ettiğimizi ifade etmek isterim. Sayın Karamollaoğlu beyefendi ile uzunca bir Türkiye değerlendirmesi yaptık. Ben kendisinin görüşlerinden çok istifade ettim. Görüşmelerimizin süreceğini buradan sizlerle paylaşmak isterim" diye konuştu.

Seçim sürecinde İYİ Parti’nin zorlu bir süreçten geçtiğinin altını çizen Karamollaoğlu ise, ”Ümit ediyorum ki ben bizim bu görüşmelerimiz devam edecek. İnşallah seçimlerde iyi bir netice alacağız. Türkiyemizin geleceği hakikaten bu seçimlerde belirlenecek. Allah yardımcımız olsun. Zor bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde aslında elbette ittifaklara ihtiyacımız var. Biz bunu bir kutuplaşma, kamplaşma olarak da görmüyoruz. İnşallah tekrar kendileri ile bu haftanın sonuna doğru bir görüşmemiz olur. Gelişmeleri bir defa daha son celsede neticelendirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarının Abdullah Gül’ün adaylığı ile ilgili sorusu üzerine Karamollaoğlu, "Şu sıralarda takdir edersiniz ki bu tip detay konuları hakkında fikir beyan etmek isabetli olmaz. Bu ancak netice elde edilince kamuoyuna duyurulur. Bundan farklı bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum" yanıtını verdi.
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