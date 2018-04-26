Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz istifa etti

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, milletvekili aday adaylığı için belediye başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.

Yılmaz, AK Parti İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında istifa kararını açıkladı. AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman’ın ardından konuşan Yılmaz, “Genel merkezimiz beni arayarak 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde milletvekili aday adayı olmam için teklifte bulundu. Sahip olduğum terbiye, siyasi ahlak ve parti disiplinine bağlılığımdan dolayı bu teklifi kabul ettim. Bugün aday adaylığı müracaatının son günü. 19 senedir sürdürdüğüm belediye başkanlığı görevini bu akşam sonlandırmak durumundayım. Herkesten haklarını helal etmelerini istiyorum. Bundan sonra nasip olursa parlamentoda partime hizmet edeceğim” dedi.

Yılmaz açıklamasının ardından aday adaylığı başvurusunu yaptı.

Başkan Yılmaz, 19 yıldır Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu.