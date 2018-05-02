Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilen Şahin: “Samsun’da elimizden gelen hizmeti yapmaya çalışacağız”

AK Parti Genel Merkezi tarafından Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilen Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Samsun ve Samsunspor için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Milletvekili aday adaylığı için istifa eden Yusuf Ziya Yılmaz’dan boşalan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine AK Parti tarafından aday gösterilen Bafra Belediye Başkanı Şahin, İHA’ya açıklamalarda bulundu. Şahin, “Yusuf Bey’in adaylığıyla beraber Büyükşehir Belediye Başkanlığı boşalmıştı. Bununla ilgili genel merkez bazında yapılan çalışmalar, teşkilat içerisinde yapılan çalışmalar sonucunda seçimlere kadar bir belediye başkanı seçilmesi gerekiyordu. Bu durumda yapılan değerlendirmeler sonucunda Ankara’ya çağrıldık. Genel Başkan Yardımcımız Birol Kaya ile görüştük. İsmi geçen 4 arkadaşımız vardı. Başbakanımızla o arkadaşlarla beraber görüştük. Daha sonra yapılan görevlendirmede görevi bize tebliğ ettiler. Böyle bir makama bizi güven duyarak uygun gördüğü için Başbakanımıza, Genel Başkan Yardımcımız Birol Kaya’ya bilhassa Yusuf Bey’in önerileri oldu. Çünkü bu olaylar benim dışımda gelişti. Yusuf Bey’e de teşekkür ediyorum. Belediye başkan arkadaşlarıma, Büyükşehir Belediyesi Meclisine ve bize destek veren, güç veren herkese teşekkür ediyorum. Ortak akılla hareket etmeyi seven, Bafra’da nasıl bir büyük aileysek inşallah Samsun’da da daha büyük bir aile olarak Yusuf Bey’in bıraktığı yerden hizmetlerimize devam edeceğiz. Ben bu güne kadar Samsun’a ve ilçelerine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Bey’e çok teşekkür ediyorum. Her şey daha iyi olacak diye ümit ediyorum” diye konuştu.

“Ben iyi bir Samsunsporluyum, taraftarım” diyen Şahin şunları söyledi:

“Belediye olarak imkanlar doğrultusunda ne yapmak gerekirse yapılmalı. Samsunspor, Samsun’un ortak markasıdır. En büyük markası o bakımdan önümüzü görmeden şöyle olur, böyle olur diyemiyoruz ama Samsunspor’a her zaman elimizden gelen desteği vereceğiz. Bafra Belediyesi olarak en zor şartlarımızda deplasmana giderken taraftarlarımıza hepsinde destek olduk, yardım ettik, araç verdik, yakıt verdik. Bundan sonra da inşallah bir takım destekler devam edecek.”

Yarın Büyükşehir Meclisinde oylama yapılacağını hatırlatan Şahin, “Kararın akabinde alınan kararlar valilik onayına sunulacak. Onaydan sonra arkadaşlar çalışmalarla ilgili bilgi verecekler. Nasıl bir süreç takip edilecekse o şekilde bundan sonra Samsun’da elimizden gelen hizmeti yapmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.