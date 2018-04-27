Samsun’un yeni başkanı 3 Mayıs’ta belli olacak

Samsun Büyükşehir Belediyesinin yeni başkanı 3 Mayıs’ta yapılacak olağanüstü meclis toplantısı ile belli olacak.Eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın AK Parti’den milletvekili aday adayı olmak için görevinden...

Samsun Büyükşehir Belediyesinin yeni başkanı 3 Mayıs’ta yapılacak olağanüstü meclis toplantısı ile belli olacak.

Eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın AK Parti’den milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etmesinden dolayı vekalet yöntemiyle idare edilen başkanlık görevi 3 Mayıs’ta yeni sahibini olacak. Yasa gereği 10 gün içerisinde yapılması gereken olağanüstü meclis toplantısı Samsun Valiliği kararı ile 3 Mayıs’ta ‘gizli oy’ usulü ile yapılacak. Yeni Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı yapılacak seçimin ardından belirlenecek.

Olağanüstü toplantı hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Turan Çakır, “Meclis 3 Mayıs’ta olağanüstü toplanacak. Samsun Valiliği, olağanüstü toplantıya çağırdı. Seçimler ‘gizli oy’ şeklinde yapılacak. Belediye başkanlığı için her partiden her meclis üyesi aday olma hakkına sahip. 3 Mayıs’a kadar, yeni başkan seçilinceye kadar Samsun Büyükşehir Belediyesine ben başkanlık edeceğim” dedi.