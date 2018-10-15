Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varak: “2019 bütçe teklifi 7,7 milyar TL”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varak, “Bakanlığımız 2019 bütçe teklifi 7,7 milyar TL. Geçen yıla göre bakanlığımız bütçesinde yüzde 50 kesinti olduğu iddiası koca bir yalandan ibaret” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varak, “Bakanlığımız 2019 bütçe teklifi 7,7 milyar TL. Geçen yıla göre bakanlığımız bütçesinde yüzde 50 kesinti olduğu iddiası koca bir yalandan ibaret” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varak, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün imzaladığım Bakanlığımız 2019 bütçe teklifi 7,7 milyar TL. 2018 bütçe başlangıç ödeneğimiz ise 5,7 milyar TL idi. Geçen yıla göre bakanlığımız bütçesinde yüzde 50 kesinti olduğu iddiası koca bir yalandan ibaret. Resmi Gazete’de yayımlanan OVP’deki bağlı/ilgili kuruluşların bütçesini görmeyip uyduranlar, bakanlığımıza bir telefon açsalar gerçeği öğrenirlerdi. Ama dert başka” dedi.