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26 Nisan 2018 Perşembe 15:41

Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Cankatar, milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti

Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Muhammet Ali Cankatar, milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti.Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Muhammet Ali Cankatar, 24 Haziran günü yapılacak genel seçimlerde AK Parti’den milletvekili...

Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Cankatar, milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti
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Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Muhammet Ali Cankatar, milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti.

Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Muhammet Ali Cankatar, 24 Haziran günü yapılacak genel seçimlerde AK Parti’den milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti. Cankatar, adaylık başvurusu için AK Parti teşkilat binasına giderek aday adaylığı için başvuru yaptı.

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Finansman Bölümü’nden mezun olan ve İngilizce bilen Cankatar, evli ve iki çocuk babasıdır.
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